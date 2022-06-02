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Richterin Barbara Salesch

Liebe böse Mama

SAT.1Staffel 11Folge 1872vom 02.06.2022
Liebe böse Mama

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1872: Liebe böse Mama

45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Aufgrund eines anonymen Anrufs bei der Polizei wird der 27-jährige Geschäftsmann Roland auf dem Weg nach Polen an der Grenze angehalten und kontrolliert. In seinem Kofferraum wird eine Sporttasche mit gefährlichen Kriegswaffen gefunden. Was hatte Roland mit den Waffen vor? Oder hat seine Schwester Gina ihm die Tasche untergejubelt?

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