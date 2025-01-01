Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das falsche Muttersöhnchen

SAT.1Staffel 11Folge 1863
Das falsche Muttersöhnchen

Das falsche MuttersöhnchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1863: Das falsche Muttersöhnchen

44 Min.Ab 12

Monika stört es sehr, dass ihr 31-jähriger Sohn Jonas als "ewiger Student" immer noch zu Hause wohnt, aber als sie erfährt, dass er ihr Geld nicht für sein Studium, sondern für Pornos und Prostituierte verschleudert, rastet sie völlig aus. Hat sie ihn deshalb in die Baugrube neben dem Bordell gestoßen, in dem sie ihn kurz vorher in flagranti erwischt hatte?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen