Täter oder Opfer? Diese Frage stellt sich, als die Jura-Studentin Jenny beim nächtlichen Sex auf einem Kinderspielplatz von Familienvater Christian fotografiert wird. Während der genervte Anwohner Anzeige gegen sie erstattet, behauptet Jenny, auf dem Spielplatz von einem Unbekannten vergewaltigt worden zu sein. Doch warum sagt sie das erst einen Tag nach der angeblichen Tat?

