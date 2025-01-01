Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Nonne in Not

SAT.1Staffel 11Folge 1865
Nonne in Not

Nonne in NotJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1865: Nonne in Not

44 Min.Ab 12

Mit voller Wucht soll die 35-jährige Ordensschwester Karin dem Bordellbetreiber Gregor die scharfe Spitze einer Gartenfackel ins Herz gerammt haben - der schwergewichtige Mann war auf der Stelle tot. Wollte sie verhindern, dass Gregor seine Freundin Elena weiterhin schlägt? Und woher stammt das Foto aus Karins Vergangenheit, das sie in sexy Kleidung in einem Bordell zeigt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen