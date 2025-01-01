Richterin Barbara Salesch
Folge 1893: Geschrei um nichts
44 Min.Ab 12
Tina ist vollkommen erledigt, weil ihr einjähriger Sohn Jan ununterbrochen schreit und ihr Mann sie völlig im Stich lässt. Als sich dann auch noch ihre Freundin Verena weigert, auf das Baby aufzupassen, wird sie kurz darauf in das Tonstudio ihres Jugendklubs eingesperrt und 16 Stunden lang mit dem Jugendklublied in voller Lautstärke beschallt ...
