Richterin Barbara Salesch
Folge 1909: Das Schlafmonster
44 Min.Ab 12
Seit Wochen darf Joachim nicht mehr zu seiner Frau Christina ins Ehebett, sondern wird im Gartenhaus eingesperrt, weil er an einer seltenen Schlafstörung leidet und Christina regelmäßig zusammenschlägt. Dafür wird er in der Nachbarschaft bereits der "Werwolf" genannt. Hat sie sich gerächt, indem sie ihm einen Fugenkratzer in die Hand gerammt hat?
