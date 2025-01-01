Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1913
44 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall ist Linda querschnittsgelähmt, während ihr Mann Roman mit einer künstlichen Hüfte davonkommt. Da sie ihrem Hobby Tanzen nun nicht mehr gemeinsam nachgehen können, trifft sich Roman seither mit Lindas Krankengymnastin Patti. Nachdem Patti und Roman am Vortag bis spät in die Nacht unterwegs waren, rutscht er beim Verlassen des Hauses auf mehreren absichtlich platzierten Murmeln aus und bricht sich die künstliche Hüfte ...

SAT.1
