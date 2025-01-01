Richterin Barbara Salesch
Folge 1915: Dr. Love
44 Min.Ab 12
Diagnose: Leberkrebs im Endstadium. Der Internist Dr. Gölding gibt seiner Patientin Marie nur noch drei Monate zu leben. Daraufhin kündigt die 21-Jährige ihren Job, verkauft ihr Hab und Gut und organisiert auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza ihre eigene Beerdigung - und erfährt vier Monate später, dass sie kerngesund ist. Hat sie ihren Arzt daraufhin aus Wut niedergeschlagen, ihm eine Injektion gesetzt und einen Zettel mit der Aufschrift "Infiziert" hinterlassen?
