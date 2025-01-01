Richterin Barbara Salesch
Folge 1943: Wenn nicht hier, wo dann?
44 Min.Ab 12
Liebevolle Glucke oder eiskalte Rabenmutter? Pflegemutter Elena soll ihre drei Pflegekinder regelmäßig zu brutalen Raubüberfällen angestiftet haben. Das behauptet zumindest Elenas 13-jährige Pflegetochter Olivia, als sie beim Handtaschenraub auf eine 80-Jährige inflagranti erwischt wird. Schlägt die sympathische Elena tatsächlich Kapital aus ihrer Machtposition über ihre Schützlinge?
