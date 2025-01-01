Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1953
44 Min.Ab 12

Markus soll seine Frau Christina mit Benzin übergossen und angezündet haben, weil diese mit ihrem neuen Freund die Stadt verlassen wollte. Christina behauptet, dass Markus sie bereits seit der Trennung terrorisiert und verfolgt. Angeblich kommt er sogar heimlich nachts in ihre Wohnung. Leidet Christina womöglich unter Halluzinationen? Denn auch Markus hat seit Monaten eine neue Freundin und scheinbar überhaupt kein Interesse mehr an Christina ...

SAT.1
