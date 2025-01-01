Richterin Barbara Salesch
Folge 1961: Wasserspielchen
44 Min.Ab 12
Beste Freunde sind manchmal die schlimmsten Feinde - das muss jedenfalls der 16-jährige Torben erfahren. Ausgerechnet seine Sandkastenfreundin Alina lässt keine Gelegenheit aus, ihn gemeinsam mit ihrer Clique aufs Übelste zu schikanieren. Hat der Außenseiter Alina deshalb am Badesee auf ganz feige Art am Fuß unter Wasser gezogen und dabei fast ertränkt? Oder wollte Torben das Mädchen wirklich nur retten, weil es sich beim Tauchen den Kopf blutig geschlagen hatte?
