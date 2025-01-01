Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Denk´ positiv!

SAT.1Staffel 11Folge 1971
Denk´ positiv!

Denk´ positiv!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1971: Denk´ positiv!

44 Min.Ab 12

Diagnose HIV. Für den lebenslustigen Florian bricht eine Welt zusammen. Er ist sicher, dass er sich nur beim One-Night-Stand mit der sexy Nora infiziert haben kann. Die HIV-positive Nora schwört jedoch, beim Sex mit Flo mit einem Kondom verhütet zu haben. Beschuldigt Florian sie, weil er eine Schuldige braucht oder ist Nora so abgebrüht, dass es ihr egal ist, wen sie mit der bedrohlichen Krankheit ansteckt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen