Richterin Barbara Salesch
Folge 1971: Denk´ positiv!
44 Min.Ab 12
Diagnose HIV. Für den lebenslustigen Florian bricht eine Welt zusammen. Er ist sicher, dass er sich nur beim One-Night-Stand mit der sexy Nora infiziert haben kann. Die HIV-positive Nora schwört jedoch, beim Sex mit Flo mit einem Kondom verhütet zu haben. Beschuldigt Florian sie, weil er eine Schuldige braucht oder ist Nora so abgebrüht, dass es ihr egal ist, wen sie mit der bedrohlichen Krankheit ansteckt?
