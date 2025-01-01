Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2001
44 Min.Ab 12

Die 31-jährige Nadine wird vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen, da fällt ein Einbrecher über sie her. Der Verdacht fällt auf die beiden Sanitäter, die Nadine drei Tage zuvor bei sich zu Hause verarztet haben. Waren sie bei ihr auf Beutezug und haben sich zu diesem Zweck mit ihrem Zweitschlüssel Zugang verschafft? Doch wie ist es dann zu erklären, dass die beiden zur gleichen Zeit bei einem Rettungseinsatz am anderen Ende der Stadt sein konnten?

