Richterin Barbara Salesch
Folge 2010: Wer redet, verliert
44 Min.Ab 12
Der Familienvater Roman wird halbtot geprügelt in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Für die Tat ist eigentlich lediglich sein gewaltaffiner Zellengenosse Bruno zur Verantwortung zu ziehen. Doch Roman bleibt bei seiner Version, dass er aus dem Bett gefallen sei. Deckt er den wahren Täter aus Angst vor weiteren Misshandlungen? Und wozu braucht er das viele Bargeld, das er sich von seiner Frau Sarina ins Gefängnis hat schmuggeln lassen?
