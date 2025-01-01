Richterin Barbara Salesch
Folge 2012: Setzen, Sex!
44 Min.Ab 12
Der smarte Realschullehrer Roland soll der 16-jährigen Schülerin Bettina nach dem Sportunterricht ein unmoralisches Angebot gemacht haben: Sie wird sitzenbleiben, wenn sie nicht mit ihm schläft. Gehört Roland tatsächlich zu einem solch perversem Menschenschlag, der von seinen Schülern Sex für gute Noten einfordert? Oder ist er unschuldig und Opfer eines ausgeklügelten Teenie-Streichs geworden? Nicht nur Elli weiß, dass Bettina so ziemlich alles für gute Noten machen würde ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick