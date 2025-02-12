Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 172
43 Min.Ab 12

Fall 1: Der kleine Kevin ist verzweifelt. Seine heiß geliebten Kätzchen wurden in der Waschmaschine zu Tode gequält. Hat der eigene Vater diese sadistische Tat begangen? Fall 2: Es sollte eine heiße Liebesnacht mit ihrem Mann werden. Doch stattdessen fällt in Kerstins Hotelzimmer der reiche Student Kai über sie her. Warum konnte Kerstins Mann nicht helfen?

SAT.1
