Richterin Barbara Salesch
Folge 219: Das ist mein Kind
43 Min.Ab 12
1. Fall: Carolin ist außer sich vor Angst. Die vorbestrafte Ariane droht der jungen Mutter, ihr ein Kind wegzunehmen. Was will sie damit bezwecken? 2. Fall: Schwer verwundet wird Sabrina Heinrichs neben ihrem Rollstuhl gefunden. Wurde das behinderte Mädchen zum wiederholten Male von zwei stadtbekannten Schlägertypen überfallen?
