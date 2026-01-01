Richterin Barbara Salesch
Folge 225: Die heißen Nummernschilder
42 Min.Ab 12
1. Fall: Eine Zeitungsannonce in einer Sexzeitschrift wird Sabrina zum Verhängnis. Sie wird an die Heizung gekettet und brutal vergewaltigt. Hätte sie die Annonce genauer lesen müssen? 2. Fall: Als Carola Tierne nach Hause kommt, torkelt der vierjährige Sohn Torben ihr mit einer Alkoholfahne entgegen. Wie konnte das geschehen, obwohl der Vater zu Hause war?
