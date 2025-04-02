Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Urlaubs-Trip

SAT.1Staffel 3Folge 220
Folge 220: Der Urlaubs-Trip

43 Min.Ab 12

1. Fall: Es war das Wunder von Diddenborn, doch Bauer Uwe bereitete der Heilquelle ein jähes Ende: Zuerst köpft er die Marienstatue und dann schlägt er den Besitzer der Quelle nieder ... 2. Fall: Lena erhält Drohbriefe, dann steht ihr Auto in Flammen. Die Mutter ihres Freundes gibt den Hass auf Lena unverblümt zu. Doch ist sie wirklich eine Brandstifterin?

SAT.1
