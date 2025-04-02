Richterin Barbara Salesch
Folge 230: Schläge für den Nachbarn
43 Min.Ab 12
1. Fall: Frührentner Walter Husemann behauptet, dass der Nachbarssohn Sven ihn grundlos mit einem Baseball-Schläger angegriffen und dabei den Arm gebrochen hat ... 2. Fall: Karin Täubner entdeckt ihre 16-jährige Tochter auf dem Baby-Strich. Ist wirklich ihr Ex-Freund der Drahtzieher, der ihr Kind zum Sex mit fremden Männern zwingt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick