Richterin Barbara Salesch
Folge 227: Die Garagenkinder
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ibrahim Roonikan ist wegen sexueller Nötigung und Erpressung angeklagt. Er soll Lisa Kroll unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Sex gezwungen haben. 2. Fall: Eingesperrt in einer leeren Garage trinkt der 4-jährige Sascha aus einer Pestizidflasche. Hat wirklich die eigene Mutter ihre Kinder in eine Garage abgeschoben?
