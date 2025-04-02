Richterin Barbara Salesch
Folge 216: Tödliche Zukunft
43 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einem Besuch bei Wahrsagerin Verena Hofer schneidet sich Johanna Preuss die Pulsadern auf und verblutet. Blind vor Wut schlägt ihr Freund Boris Hellmann die Hellseherin zusammen ... 2. Fall: Sebastian Thamm soll die Freundin seines eigenen Bruders brutal vergewaltigt haben. Ist er ein gewissenloser Täter oder das Opfer einer Intrige?
