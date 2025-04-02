Richterin Barbara Salesch
Folge 221: Ein teurer Abend
42 Min.Ab 12
1. Fall: Als Heiko Kaiser nach einem teuren Abend in der Edeldisco "Casanova" nicht zahlen kann, gibt er seine Uhr dem Barkeeper als Pfand. Doch dieser kann sich tags darauf nicht mehr daran erinnern ... 2. Fall: Ein ausgerenkter Kiefer und mehrere Prellungen sind das Ergebnis eines Abends in einer Trierer Kaserne. Ist Olaf Uhrmacher das Opfer perverser Männerspiele geworden?
