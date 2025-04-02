Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein teurer Abend

SAT.1Staffel 3Folge 221
Ein teurer Abend

Ein teurer AbendJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 221: Ein teurer Abend

42 Min.Ab 12

1. Fall: Als Heiko Kaiser nach einem teuren Abend in der Edeldisco "Casanova" nicht zahlen kann, gibt er seine Uhr dem Barkeeper als Pfand. Doch dieser kann sich tags darauf nicht mehr daran erinnern ... 2. Fall: Ein ausgerenkter Kiefer und mehrere Prellungen sind das Ergebnis eines Abends in einer Trierer Kaserne. Ist Olaf Uhrmacher das Opfer perverser Männerspiele geworden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen