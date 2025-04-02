Richterin Barbara Salesch
Folge 242: Amoklauf in der Schule
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eigentlich ist es ein ganz normaler Schultag. Plötzlich stürmt Sebastian Hassel mit einer Pistole in die Klasse und läuft Amok. Was hat den ruhigen Jungen dazu gebracht? 2. Fall: Hundeliebe. Katja ist entsetzt: Die Promenadenmischung Rollo soll sich an ihrem Königspudel Uschi "vergangen" haben. Jetzt ist der wertvolle Zuchtpudel ruiniert!
