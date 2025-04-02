Richterin Barbara Salesch
Folge 246: Ameisenhaufen
43 Min.Ab 12
Fall 1: Walter ist Nacktwanderer aus Leidenschaft. Doch weil das dem Ehepaar Schmitzler gar nicht passt, endet sein Spaziergang gefesselt auf einem Ameisenhaufen! 2. Fall: Der Nachhilfelehrer. Die 16-jährige Schülerin Anna-Katharina ist verzweifelt: Ihr Nachhilfelehrer Georg soll sie vergewaltigt haben, als sie sich gegen seine Annäherungsversuche gewehrt hat. Jetzt ist sie schwanger.
