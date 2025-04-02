Richterin Barbara Salesch
Folge 249: Vorsicht, Zollkontrolle
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als Zollbeamter verkleidet zwingt Heiner Breinig zwei Mädchen angeblich zum Oralverkehr. Doch er beteuert seine Unschuld ... 2. Fall: Mutige Frau. Kampfsportlerin Alexa Wassen schreitet tatkräftig ein, als eine blinde junge Frau von einem Rowdie angepöbelt wird. Doch warum schlägt sie ihn weiter, obwohl er längst am Boden liegt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick