Friedhofsparty

SAT.1Staffel 3Folge 256
Folge 256: Friedhofsparty

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein schauriges Spektakel veranstaltet Familie Lenz nachts auf dem Friedhof: Um der Tante für immer "Adieu" zu sagen, muss sie erstmal ausgegraben werden... 2. Fall: Am Pranger. Für Marc Wollner endete ein lustiges Klassentreffen allein auf dem Marktplatz. Er hing mit heruntergezogener Hose nachts stundenlang an einem mittelalterlichen Pranger.

SAT.1
