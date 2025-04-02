Richterin Barbara Salesch
Folge 262: Sex im Drogenrausch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die 17-jährige Tamara ist ein großer Fan von Fernsehstar Pierre Demoulin. Hat er sie tatsächlich mit Drogen willenlos gemacht, um Sex mit ihr zu haben? 2. Fall: Topf am Kopf. Bodybuilderin Beate weiß ganz genau, was sie will und lässt sich von niemandem etwas sagen - schon gar nicht von ihrem Freund Uwe. Schlug sie ihn deshalb mit einem Topf krankenhausreif?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick