Richterin Barbara Salesch
Folge 263: Glaube versetzt Berge
44 Min.Ab 12
Fall 1: Dank PN-Explosion soll der zu klein geratene Penis von Roland Schiermann endlich größer werden. Das Programm des Wunderheilers Siegbert Hielbrecht hat jedoch ungeahnte Nebenwirkungen! Fall 2: Der große Bruder. Stefan soll den Freund seiner 17-jährigen Schwester geprügelt und schwer verletzt haben, als er ihn mit dem Mädchen im Bett erwischte.
