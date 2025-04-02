Richterin Barbara Salesch
Folge 264: Tragödie im Schwimmbad
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eva Schrader wird leblos treibend im Schwimmbecken gefunden, seitdem liegt sie im Koma. Hat Ehemann Klaus die junge Mutter nach einem Streit fast ertränkt? 2. Fall: David gegen Goliath. Vor den entsetzten Augen seiner Freundin provoziert der schmächtige Marc einen Türsteher, der ihn daraufhin grün und blau schlägt. Was hat Marc nur dazu getrieben, einen aussichtslosen Kampf anzuzetteln?
