Richterin Barbara Salesch
Folge 267: Gaspistole in der Schule
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als der Lehrer Ludger Kelthaus bei dem Schüler Oliver eine Gaspistole fand, gab es Streit. Warum hat der Lehrer mit der Waffe dem Jungen ins Gesicht geschossen? 2. Fall: Der Sonnenkönig. Statt den geplanten 14 Minuten verbrachte Hendrik über eine halbe Stunde auf einer Sonnenbank. Wurde das Gerät von außen manipuliert, damit er sich verbrennt?
