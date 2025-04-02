Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 271
Folge 271: Die Mutter meines Freundes

43 Min.Ab 12

Fall 1: Der 15-jährige Mark hatte Sex mit der Mutter seines Freundes. Hat Cora den unerfahrenen Teenager wirklich gegen seinen Willen entjungfert? Fall 2: Gefesselt, verletzt und mit einer Tüte über dem Kopf liegt Sabrina Welldorf nach einem Überfall in ihrer Wohnung. Sie verdächtigt den Sicherheitsexperten Ralf Sommer. War er wirklich der Letzte in ihrer Wohnung?

SAT.1
