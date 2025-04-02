Richterin Barbara Salesch
Folge 279: Aufruhr im Frauenknast
43 Min.Ab 12
Fall 1: Wurde die inhaftierte Nicole Nieskamp unter der Dusche von ihrer Zellengenossin Ulrike so sehr bedroht, dass sie deswegen aus Angst ihr Kind abtrieb? Fall 2: Das Sonderangebot. Der arbeitslose Ernst Feldmann wollte seine Tochter mit einer Jeans überraschen und freute sich über das Sonderangebot. Doch wieso will man ihm Betrug anhängen?
