Richterin Barbara Salesch

Die Bürgerwehr

SAT.1Staffel 3Folge 282
Folge 282: Die Bürgerwehr

43 Min.Ab 12

1. Fall: Junge Männer mit Bomberjacken und Baseballschlägern verbreiten in Frankfurt Angst und Schrecken. Baut sich der Unternehmer Klaus-Jürgen Hartmann eine eigene Bürgerwehr auf? 2. Fall: Mit gebrochenen Fingern endet die Karriere des Pianisten Konstantin Herzog und die Unterrichtsstunde mit Monika Hirsch! Denn die Klavierschülerin soll aus Wut den Deckel zugeschlagen haben!

SAT.1
