Richterin Barbara Salesch
Folge 286: Intensiv-Training
43 Min.Ab 12
1. Fall: Motivationstrainer Dieter Segemüller soll die Seminar-Teilnehmerin Isabel bei einer Einzeltherapie begrabscht, belästigt und bedrängt haben. Bittere Wahrheit oder Wunschtraum einer frustrierten Frau? 2. Fall: Der Kronzeuge. Bei seiner Verurteilung droht Bankräuber Harald Globerke dem Zeugen Sven Hagemohn mit dem Tod! Nach seiner Entlassung soll der Schwerverbrecher seine Drohung nun fast in die Tat umgesetzt haben!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick