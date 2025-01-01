Richterin Barbara Salesch
Folge 854: Vaterschaft
44 Min.Ab 12
1. Fall: Aus Eifersucht soll Gero einen Freund seiner schwangeren Frau mit einer abgebrochenen Flasche in Gesicht und Brust gestochen haben. Hat der Ehemann herausgefunden, dass das Kind nicht von ihm ist? 2. Fall: Sebastian wird beschuldigt, seine Frau Stella gegen eine Wand geschleudert zu haben, wo sie von einem Metallwinkel regelrecht aufgespießt wurde. Grund für die ständigen Streitereien ist ein Vaterschaftstest.
