Richterin Barbara Salesch
Folge 860: Vater-Tochter-Konflikt
45 Min.Ab 12
1. Fall: Wolfgang wird nach einem Autounfall schwer verletzt aus seinem total zerstörten Wagen geborgen. Seine Tochter Lena soll ihm wenige Stunden zuvor Schlafmittel ins Essen gemischt haben. 2. Fall: Im Call-Center wird Telefonistin Nora spätabends von einem maskierten Mann überfallen und vergewaltigt. Ist Fließbandarbeiter Thomas der Täter? Immerhin belästigt er Nora schon seit Monaten.
