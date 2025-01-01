Richterin Barbara Salesch
Folge 862: Anschlag auf Anwalt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einem Anschlag wird Rechtsanwalt Dirk Hanebeck niedergeschossen - offensichtlich der Racheakt seines ehemaligen Mandanten Jörg Sander. Doch der sitzt gerade im Gefängnis... 2. Fall: Stefanie soll ihren Ehemann mit dem Auto überrollt haben, das dieser gerade reparierte. Konnte sie nicht ertragen, dass ihr Mann sein Auto mehr liebt als sie?
