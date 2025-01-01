Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 881
44 Min.Ab 12

1. Fall: Schwer verletzt liegt Benjamin in der Garageneinfahrt. Er ist vom Dach gefallen, und beschuldigt seine Schwester Stefanie, sie habe ihn gestoßen. 2. Fall: Bei einem Streit soll Reiseleiterin Sandy die Mitreisende Cathleen aus dem Bus geworfen und schwer verletzt haben. Kämpften die Frauen um die Liebe von Cathleens Freund Marco?

