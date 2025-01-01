Unter Druck/Ordnung muss seinJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1066: Unter Druck/Ordnung muss sein
45 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Erntedankfest geht Hennings Landhotel in Flammen auf - Zimmermädchen Silke soll der Feuerteufel gewesen sein. Wollte sie mit dem Brand Hennings Frau Doris ausschalten, damit ihr Mann endlich frei für sie selbst ist? 2. Fall: In Todesangst sitzt Kevin drei Stunden bewegungslos auf einem Stuhl - Hausmeister Dieter soll gedroht haben, bei jeder Bewegung einen Stromschlag auszulösen. Wollte er dem Schüler eine Lektion erteilen oder war es ein Streich unter Freunden?
