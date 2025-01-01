Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1471
44 Min.Ab 12

Daniel ist angeklagt, seine Frau erstochen und anschließend sein Haus in Brand gesetzt zu haben - dabei sterben auch seine beiden Kinder Tim und Lena an einer Rauchvergiftung. Nach monatelanger Trennung und sozialem Abstieg hatte Daniel auf einen Neuanfang mit Anna gehofft. Hat er jetzt seine ganze Familie ausgelöscht, weil er es nicht ertragen konnte, dass sie ihren neuen Freund Thomas heiraten wollte?

