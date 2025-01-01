Richterin Barbara Salesch
Folge 1481: Zurückgewiesen
44 Min.Ab 12
Wollte sich Finja Michels an ihrem Chef, dem Restaurantbesitzer Rene Hardenberg, dafür rächen, dass er sie entlassen hat? Heimtückisch und äußerst brutal wurde er in seiner Küche mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen, wobei er eine Platzwunde und eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Und welche Rolle spielt das Verschwinden von Renes Ehefrau Elisabeth?
