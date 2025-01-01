Richterin Barbara Salesch
Folge 1485: Elsas neues Leben
44 Min.Ab 12
Aus enttäuschter Liebe soll Elsa ihrem Mann Christian die Finger seiner rechten Hand abgetrennt haben, indem sie sie durch eine laufende Kreissäge in seiner Tischlerei gezogen hat. Elsa hat über fünf Jahre im Koma gelegen und jetzt erfahren, dass ihr Mann inzwischen mit ihrer Freundin Katie zusammenlebt. Steckt sie wirklich dahinter oder wird sie von Christians Geschäftspartner Michael als Sündenbock benutzt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick