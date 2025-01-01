Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1483
Folge 1483: Klaus, der Baumeister

44 Min.Ab 12

Lara wird beschuldigt, dem Bauarbeiter Klaus hinterrücks mit einer Nagelpistole in seine Hoden geschossen zu haben, als er sich gerade in den Büschen erleichtern wollte. Wollte sie ihm auf diese Weise zeigen, dass sie von seinen sexuellen Belästigungen genug hatte? Klaus soll ihr täglich vom Baugerüst aus in die Wohnung geschaut und sie mit obszönen Gesten beleidigt haben ...

SAT.1
