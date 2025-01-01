Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wehrlos

SAT.1Staffel 9Folge 1473
Wehrlos

WehrlosJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1473: Wehrlos

44 Min.Ab 12

Melanie wacht mit Schmerzen im Unterleib und blutbeschmiert in einem heruntergekommenen Treppenhaus auf und hat keinerlei Erinnerung daran, was in der Nacht passiert ist. Wurde sie ein Opfer der Vergewaltigungsdroge Liquid Ecstasy? Auf der Party ihrer Freundin Vanessa hatte sie schließlich nicht mehr als zwei Gläser Bowle getrunken. Vanessas Ex-Freund Alexander hatte Melanie nach der Feier begleitet, aber ist er auch der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen