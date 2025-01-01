Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Skrupellos

SAT.1Staffel 9Folge 1496
Skrupellos

SkrupellosJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1496: Skrupellos

43 Min.Ab 12

Den Polizeibeamten bietet sich ein grauenhaftes Bild, als sie nach einem Notruf die Villa der Staranwältin Tosca betreten: Neben der erdrosselten Juristin, der ein Bündel Spielgeld in den Rachen gestopft worden ist, hockt eine völlig verstörte Frau namens Lea, die behauptet, der Mörder hielte sich noch im Haus auf. Als sich herausstellt, dass Lea die Geliebte von Toscas Ehemann Oliver ist, zweifeln die Beamten an ihrer Aussage ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen