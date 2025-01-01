Richterin Barbara Salesch
Folge 1511: Tatsächlich Liebe
44 Min.Ab 12
Aus enttäuschter Liebe soll die Kellnerin Julie ihren Verlobten Leon vom Balkon gestoßen haben - er war auf der Stelle tot. Ist sie ausgerastet, weil sich Leon von ihr trennen und zu seiner Ex-Verlobten Valerie zurück wollte? Das jedenfalls behaupten Valerie und Leons Vater Robert, ein reicher Hotelbesitzer. Er sagt, dass Julie es nur auf Leons Geld abgesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick