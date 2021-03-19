Richterin Barbara Salesch
Folge 1564: Der Horrortrip
44 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12
Stundenlang liegt die 16-jährige Jule gefesselt, geknebelt und mit verbundenen Augen hilflos im Wald. Hat Hubert seine Mitschülerin dorthin verschleppt, nachdem er sie niedergeschlagen hat? Handelt es sich wirklich um den Amoklauf eines Außenseiters oder ist Hubert selbst Opfer eines makaberen Spiels geworden?
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