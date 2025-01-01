Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Kopie

SAT.1Staffel 9Folge 1591
Die Kopie

Die KopieJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1591: Die Kopie

44 Min.Ab 12

Marcus fühlt sich wie in einem Alptraum, als seine geliebte Ehefrau Nina nach ihrer Trennung wieder vor seiner Tür steht und zu ihm zurück will - schließlich hat er aus Frust eine Beziehung mit ihrer Cousine Julia begonnen, die nun, wie eine Kopie von Nina, im Wohnzimmer sitzt. Aber ist Marcus wirklich so weit gegangen, Julia mit einer Gartenkralle lebensgefährlich zu verletzen, nur um sie loszuwerden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen