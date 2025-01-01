Richterin Barbara Salesch
Folge 1597: Waschtag
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen in der Wohnung eines vorbestraften Verbrechers, ein perverser Wäscheschnüffler im Keller, ein hinterhältiger Angriff auf eine Hausbewohnerin - wie passt das alles zusammen? Die Bewohner des Hauses in Köln-Kalk sind sich sicher: Ex-Knacki Sascha ist für alle Schandtaten im Haus verantwortlich! Hat er sich wirklich im Keller an der Damenunterwäsche vergriffen und deshalb Nachbarin Yvonne, die ihn dabei erwischt hat, auf der Treppe die Beine weggezogen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick